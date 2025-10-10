Asfalti Brianza il Consiglio di Stato obbliga l' azienda a rimuovere i rifiuti

Monzatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Asfalti Brianza dovrà smaltire la montagna di rifiuti prodotta e accumulata in questi anni di attività nel sito di Concorezzo. Lo ha stabilito l’ordinanza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso del proprietario dell’azienda che produceva bitume confermando l’obbligo di rimuovere quella. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: asfalti - brianza

"Molestie alla popolazione per i gas e i vapori di Asfalti Brianza"

Asfalti Brianza condannata: "Dalle emissioni moleste di gas al grande deposito di rifiuti"

Cerca Video su questo argomento: Asfalti Brianza Consiglio Stato