Asfaltature e nuova illuminazione a Led | il Comune dell' Alta si rifà il look

Padovaoggi.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conclusi gli interventi di installazione di nuovi punti luce in via Boscalto Est e Ovest a Loreggia iniziano gli interventi di asfaltatura che interessano via Boscalto est fino all’incrocio di San luigi per un tratto di 1.600 metri.«Abbiamo stanziato per i lavori 180 mila euro - spiega il sindaco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: asfaltature - nuova

Nuova illuminazione a led. La città più sicura e sostenibile - A Maleo si è concluso l’importante intervento di riqualificazione energetica e messa in sicurezza dell’impianto che ... Lo riporta ilgiorno.it

Monteriggioni: nuova illuminazione a LED per valorizzare il castello medievale - Il Comune investe 70 mila euro per un'illuminazione a LED che esalta le mura storiche e promuove il risparmio energetico. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Asfaltature Nuova Illuminazione Led