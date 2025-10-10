Ascolti tv La ricetta della felicità vince e Scotti torna a trionfare

I dati degli ascolti tv del 9 ottobre assegnano la vittoria a La ricetta della felicità e a Gerry Scotti, in access time. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ascolti tv, La ricetta della felicità vince e Scotti torna a trionfare

In questa notizia si parla di: ascolti - ricetta

Ascolti tv giovedì 25 settembre: La ricetta della felicità, La notte nel cuore

Ascolti tv 25 settembre 2025: La ricetta della felicità, La notte nel cuore, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti TV | Giovedì 25 Settembre 2025. A La Ricetta della Felicità basta il 19% per vincere, La Notte nel Cuore tiene (15.7%). Scotti vola oltre i 5 milioni (25.7%)

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: chi ha vinto tra "La ricetta... - X Vai su X

La Ricetta della Felicità vince ancora negli ascolti tv con 3.057.000 di telespettatori pari al 18.3% di share. Il sorriso di Cristiana Capotondi abbraccia il pubblico che sta amando questa fiction così semplice e ricca di significati #AscoltiTv - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti TV 9 ottobre: chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna, i dati de La ricetta della felicità - In prima serata la sfida tra La ricetta della felicità in onda su Rai1 e La notte nel cuore in onda su ... Riporta fanpage.it

Ascolti tv ieri (9 ottobre): controsorpasso Scotti su De Martino, Cristina Capotondi ancora vincente - La Ricetta della Felicità al 18,6% di share, La Notte del Cuore 16,3%, La Ruota della Fortuna torna in vetta all’access contro Affari Tuoi: tutti i dati Auditel ... Si legge su libero.it