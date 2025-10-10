Ascolti TV | Giovedì 9 Ottobre 2025 Scotti 25.3% torna sopra De Martino 23.3% La Ricetta della Felicità 18.6% vince la serata

Nella serata di ieri, giovedì 9 ottobre 2025, su Rai1 La Ricetta della Felicità ha interessato 2.910.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.399.000 spettatori con uno share del 15.9%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 894.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 Black Adam incolla davanti al video 1.152.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Attenti al Libro segna 275.000 spettatori (1.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 821.000 spettatori (6.3%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 912.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 Blacklight ottiene 331.

