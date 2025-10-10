Ascolti tv del 9 ottobre Stefano De Martino inizia a far paura | la reazione di Gerry Scotti
Ormai tutti davano per scontato l’imbattibilità di Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5 e invece Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 ha saputo rimontare la classifica degli ascolti tv. Dopo settimane in cui è sempre stato il numero due dello share nel prime time, Stefano De Martino è riuscito nell’impresa di superare Gerry Scotti. Ora bisognerà vedere se saprà mantenere la vetta conquistata faticosamente. Invece, in prima serata giovedì 9 ottobre si sono contese il podio degli ascolti due grandi fiction. Su Rai 1 è andata in onda la serie con Cristiana Capotondi, La ricetta della felicità, mentre su Canale 5 abbiamo ritrovato la soap, La notte nel cuore. 🔗 Leggi su Dilei.it
