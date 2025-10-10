ASCOLTI TV 9 OTTOBRE 2025 | VINCE LA RICETTA DELLA FELICITÀ 18,6% LA NOTTE NEL CUORE 15,9%

ASCOLTI TV 9 OTTOBRE 2025 • GIOVEDÌ •. Gli ascolti tv di giovedì 9 ottobre 2025 con la fiction La Ricetta della Felicità, la serie turca La Notte nel Cuore e i talk politici. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Tg1: L’Accordo su Gaza – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – 3989 20. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 9 OTTOBRE 2025: VINCE LA RICETTA DELLA FELICITÀ (18,6%), LA NOTTE NEL CUORE (15,9%)

In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre

Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas

Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

#Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 8 Ottobre 2025. #Montalbano (+22K) e #Sciarelli (+19K) crescono più di tutti in prima serata. #UominieDonne (+98K) sempre in testa nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - X Vai su X

#Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 8 Ottobre 2025. Montalbano (+22K) e Sciarelli (+19K) crescono più di tutti in prima serata. Uomini e Donne (+98K) sempre in testa nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti TV 9 ottobre: chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna, i dati de La ricetta della felicità - In prima serata la sfida tra La ricetta della felicità in onda su Rai1 e La notte nel cuore in onda su ... Scrive fanpage.it

Ascolti tv giovedì 9 ottobre: La ricetta della felicità, La notte nel cuore, Piazzapulita - Ascolti tv 9 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it