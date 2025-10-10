Ascolti tv 9 ottobre 2025 La Ruota della Fortuna meglio di Affari Tuoi

La ‘Ruota della Fortuna’ fa meglio di ‘Affari Tuoi’ negli ascolti tv di ieri, giovedì 9 ottobre. Il programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5 ha fatto registrare 5.211.000 spettatori totali e il 25.7% di share. Per ‘Affari Tuoi’, condotto da Stefano De Martino e trasmesso in prima serata da Rai 1, gli spettatori sono stati 4 milioni 811mila per uno share pari al 23.3%. Le reti Mediaset sono risultate leader in prima serata con 8.161.000 spettatori totali (43.07% di share sul target commerciale); in seconda serata con 3.600.000 spettatori totali (40.76% di share sul target commerciale); totale giornata con 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ascolti tv 9 ottobre 2025, La Ruota della Fortuna meglio di Affari Tuoi

In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre

Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata

Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas

Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?

Il divulgatore, volto amatissimo di La7, se ne è andato all'improvviso l'8 ottobre, a 77 anni. Il suo meteo era uno dei più apprezzati della tv generalista, con ascolti record e grande seguito social - facebook.com Vai su Facebook

#Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 8 Ottobre 2025. #Montalbano (+22K) e #Sciarelli (+19K) crescono più di tutti in prima serata. #UominieDonne (+98K) sempre in testa nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - X Vai su X

Ascolti TV 9 ottobre: chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna, i dati de La ricetta della felicità - In prima serata la sfida tra La ricetta della felicità in onda su Rai1 e La notte nel cuore in onda su ... Si legge su fanpage.it

Ascolti tv giovedì 9 ottobre: La ricetta della felicità, La notte nel cuore, Piazzapulita - Ascolti tv 9 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it scrive