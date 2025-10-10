ASCOLTI TV 9 OTTOBRE 2025 | LA RICETTA DELLA FELICITÀ LA NOTTE NEL CUORE

ASCOLTI TV 9 OTTOBRE 2025 • GIOVEDÌ •. Gli ascolti tv di giovedì 9 ottobre 2025 con la fiction La Ricetta della Felicità, la serie turca La Notte nel Cuore e i talk politici. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Tg1: L’Accordo su Gaza – x É Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – x + x La Ricetta della Felicità – x TC – x G – x O – x La Ricetta della Felicità – x Cose Nostre – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 – x + x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Uomini e Donne – x + x La Forza di Una Donna – x Amici di Maria De Filippi – x Dentro La Notizia – x Dentro La Notizia: Le Voci – x Grande Fratello – x Avanti un Altro! – x Avanti un Altro! – x Tg5 – x La Ruota della Fortuna – x La Notte nel Cuore – x TC – x G – x O – x La Notte nel Cuore – x Tg5 + Un’Altra Verità – x + x Peanuts + I Puffi + Winx Club – x + x + x Heartland – x Tg2 – x Radio2 Social Club – x Tg2 Italia Europa – x Tg Sport – x I Fatti Vostri – x + x Tg2 – x Tg2 Tutto il Bello Che C’è – x Tg2 Medicina 33 – x Ore 14 – x BellaMa’ – x + x La Porta Magica – x Tg Sport – x The Rookie – x N. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 9 OTTOBRE 2025: LA RICETTA DELLA FELICITÀ, LA NOTTE NEL CUORE

In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre

