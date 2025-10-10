Ascolti TV 10 Ottobre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 10 Ottobre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 10 ottobre 2025. La serata televisiva del 10 Ottobre 2025 ha proposto un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Tale e Quale Show, mentre Canale 5 ha risposto con Tradimento ( QUI LE ANTICIPAZIONI ). Italia 1 ha offerto Shooter, Rete 4 e La7 hanno invece proposto talk e approfondimento con Quarto Grado e Propaganda Live. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: ascolti - ottobre
Ascolti TV 1 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata
Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: La ragazza del mare, Io canto family, San Andreas
Ascolti tv dell’1 ottobre 2025, Stefano De Martino accorcia le distanze da Gerry Scotti?
Ascolti tv 9 ottobre 2025, La Ruota della Fortuna meglio di Affari Tuoi Continua la sfida tra i programmi di Gerry Scotti e Stefano De Martino - X Vai su X
Il divulgatore, volto amatissimo di La7, se ne è andato all'improvviso l'8 ottobre, a 77 anni. Il suo meteo era uno dei più apprezzati della tv generalista, con ascolti record e grande seguito social - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv giovedì 9 ottobre: La ricetta della felicità, La notte nel cuore, Piazzapulita - Ascolti tv 9 ottobre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... Scrive tpi.it
Ascolti TV 9 ottobre: chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna, i dati de La ricetta della felicità - In prima serata la sfida tra La ricetta della felicità in onda su Rai1 e La notte nel cuore in onda su ... Secondo fanpage.it