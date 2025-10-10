Asaf Avidan pubblica l’album Unfurl attesa per il suo concerto a Milano

Asaf Avidan pubblica il nuovo album Unfurl, che che sarà presentato al pubblico italiano all’Alcatraz di Milano. Asaf Avidan condivide Unfurl, il suo ottavo album in studio, disponibile ovunque da oggi 10 ottobre 2025 e che sarà presentato al pubblico italiano il prossimo 28 ottobre all’Alcatraz di Milano. Ispirato alle teorie di Carl Jung, l’artista costruisce un universo onirico che piega i confini tra conscio e inconscio, personale e universale; un viaggio nell’interiorità, dove realtà e immaginazione si fondono. Registrato nei leggendari Miraval Studios e arricchito dal suono di un’orchestra di 40 elementi, l’album amplia il mondo sonoro introdotto dai singoli precedenti, fondendo atmosfere cinematografiche da thriller vintage, grandiosità orchestrale e incisive strofe rap, il tutto unito dalla voce inconfondibile di Avidan. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

