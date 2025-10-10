Arzano cavallo trascinato da un’auto e abbandonato ferito | denunciati 2 uomini

2anews.it | 10 ott 2025

L’animale, chiamato Rocky, è stato soccorso dalla Polizia Locale e sequestrato. Tra i responsabili anche un ex consigliere comunale di Arzano con precedenti penali. Accuse di maltrattamento e abbandono di animali. Una scena di crudeltà inaudita quella avvenuta ad Arzano, dove un cavallo di nome Rocky è stato trascinato da un’auto a cui era legato . 🔗 Leggi su 2anews.it

