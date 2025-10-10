Arzano cavallo legato a un’auto | cade e viene trascinato per metri Due denunciati

Momenti di terrore per il cavallo Rocky, trascinato sull’asfalto da un’auto e abbandonato ferito a terra. L’animale è stato salvato grazie all’intervento tempestivo della polizia locale, diretta dal colonnello Biagio Chiariello, che ha rintracciato anche i responsabili, denunciati per maltrattamenti e abbandono di animali. Arzano, cavallo legato a un’auto: cade e viene trascinato per metri. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Arzano, cavallo legato a un’auto: cade e viene trascinato per metri. Due denunciati

Arzano, cavallo trascinato sull'asfalto e abbandonato: Rocky è stato salvato - Di nobile, in questa storia c’è solo un cavallo e gli agenti della polizia municipale di Arzano, diretta dal comandante Biagio Chiariello. Lo riporta ilmattino.it

Abbandona cavallo ferito, denunciato ex consigliere comunale - Trainato con una corda legato a un auto, cade e viene trascianato sull'asfalto riportando trauma e ferite: non poteva capitare peggior sorte a Rocky, un cavallo che malfrado le ferite riportate, è sta ... Scrive msn.com