Aryna Sabalenka fa il regalo a Jasmine Paolini! Rybakina fuori a Wuhan azzurra in buona posizione per le Finals

Nel secondo dei quarti di finale del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Wuhan, in Cina, la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, ha eliminato la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 8, con un duplice 6-3, maturato in un’ora e 26 minuti di gioco, e domani nel penultimo atto se la vedrà con la statunitense Jessica Pegula, numero 6 del seeding. Per effetto di questo risultato, nella peggiore delle ipotesi, ovvero in caso di sconfitta odierna contro la polacca Iga Swiatek, Jasmine Paolini lascerà Wuhan all’ottavo posto sia nel ranking che nella Race, e nel secondo caso il piazzamento è fondamentale perché assegna l’ultimo slot utile per l’accesso alle WTA Finals. 🔗 Leggi su Oasport.it
