Artigianato fumetti giochi e e libri | in centro storico arriva il ' Mercatino Fentasy'

Ritorna nel cuore di Ferrara, sabato 11 e domenica 12, l'originale ‘Mercatino Fentasy’, un evento dedicato al fantastico in tutte le sue forme: artigianato a tema, fumetti, giochi da tavolo, libri, oggettistica e creazioni originali ispirate ai grandi mondi dell'immaginazione. Un'iniziativa a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: artigianato - fumetti

SABATO 27 E DOMENICA 28 SETTEMBRE BARI PIAZZA MASSARI IL RICICLO DEI RICORDI ANTIQUARIATO ARTIGIANATO VINTAGE VINILE COLLEZIONISMO FUMETTI NUMISMATICA E TANTO ALTRO ? Dalle 08,00 al tramonto ingress - facebook.com Vai su Facebook

Fumetti, dischi, giochi, oggetti e abbigliamento vintage in piazza dei Ciompi - L’associazione culturale Fumetti e Dintorni, in collaborazione del Comune di Firenze e la Confesercenti, organizza in piazza dei Ciompi un appuntamento a cadenza mensile ... Scrive lanazione.it

Libri, videogiochi, fumetti: tutti i film in uscita nel 2023 - Libri, fumetti e videogiochi: tutti i film in uscita nel 2023 nel nostro agile calendario, in continuo e costante aggiornamento, con anticipazioni, date e trailer dove ovviamente disponibili. Segnala tomshw.it