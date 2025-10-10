Ars maggioranza in frantumi | scontro frontale tra Schifani e Galvagno Governo al capolinea
ABBONATI A DAYITALIANEWS Manovrina bocciata, centrodestra nel caos. La manovrina regionale affonda e con lei la maggioranza di governo. Dopo un giovedì di tensioni e colpi bassi, Renato Schifani si ritrova a guidare un esecutivo in frantumi. « Non azzero un bel nulla. Io vado avanti », dichiara il governatore, visibilmente provato. Ma la spaccatura con il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno appare ormai insanabile. Il vertice di maggioranza è fissato per lunedì, quando – promette Schifani – « ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità ». E non risparmia accuse: «Galvagno non è più la persona che pensavo fosse. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: maggioranza - frantumi
In #Sicilia oggi è andata in frantumi la maggioranza di centrodestra all'Assemblea regionale. Si apre una stagione tutta ancora da decifrare. - X Vai su X
https://agrigento.lasicilia.it/news/politica/3000497/maggioranza-in-frantumi-fratelli-d-italia-lascia-la-giunta-micciche.html - facebook.com Vai su Facebook
Ars, centrodestra in frantumi: Schifani valuta il ritiro della manovra - Caos in aula all’Ars: tre articoli chiave della legge finanziaria sono stati bocciati con voto segreto, rivelando spaccature profonde nella maggioranza. Come scrive cataniaoggi.it