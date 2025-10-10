Arriva Tim New Music Night prima serata in esclusiva su TimVision con Tiziano Ferro il 23 ottobre

Today.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce ‘TIM New Music Night’, il nuovo format firmato TIM dedicato alla musica live e agli esclusivi party di release degli artisti più amati in Italia. Un’esperienza unica che porta i fan a contatto diretto con i protagonisti della scena musicale, in esclusiva su TimVision e, per alcuni fortunati. 🔗 Leggi su Today.it

