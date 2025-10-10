Arriva lo Swap Party la festa per il riuso | due giorni dedicati a ridare vita agli oggetti

Una festa per donare, scambiare, riusare e per dare nuova vita alle cose: a Rimini, presso l'ex Cinema Astoria, in Viale Euterpe 15, si terrà lo “Swap Party” un evento dedicato alla prevenzione, al riutilizzo e al recupero. L'appuntamento è per il 17 e 18 ottobre, dalle ore 16 alle 19. 🔗 Leggi su Riminitoday.it