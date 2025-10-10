Arriva la deroga al terzo mandato | disco verde alla ricandidatura della Cinquestelle Rosa Barone
Il Consiglio nazionale M5S ha concesso la deroga ai consiglieri regionali Rosa Barone e Cristian Casili: potranno ricandidarsi alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Puglia. Niente da fare, invece, per Grazia Di Bari, consigliera regionale ex delegata alle Politiche Culturali. La sua. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
