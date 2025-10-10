Arriva la danza country ' senza barriere' | in scena i ragazzi di Enaip

La Fondazione Enaip Forlì-Cesena conferma il proprio impegno per l’inclusione con una nuova, emozionante esperienza: una spettacolare esibizione di ballo country. L’appuntamento è per sabato 11 ottobre ad “Animali in Fiera”, la rassegna di Romagna Fiere che propone da sempre un calendario ricco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

