Arriva la danza country ' senza barriere' | in scena i ragazzi di Enaip
La Fondazione Enaip Forlì-Cesena conferma il proprio impegno per l’inclusione con una nuova, emozionante esperienza: una spettacolare esibizione di ballo country. L’appuntamento è per sabato 11 ottobre ad “Animali in Fiera”, la rassegna di Romagna Fiere che propone da sempre un calendario ricco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Grazie alla collaborazione con l'associazione Wild Angels Romagna e la scuola di danza Wild Angels Country Line Dance asd, circa 100 utenti dei Centri socio-