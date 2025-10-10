Arrestato per stalking Filippo Rebuzzini figlio del critico fotografico morto | violato più volte divieto di avvicinamento a suo vicino di casa

Ilgiornaleditalia.it | 10 ott 2025

Nella denuncia del vicino 35enne, finito nel mirino pare per motivi di gelosia, venivano segnalati 2 episodi violenti avvenuti tra via Sammartini e viale Lunigiana, oltre a una serie di messaggi minatori inviati via WhatsApp È stato arrestato per stalking Filippo Rebuzzini, figlio di Maurizio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

