Arrestato per stalking Filippo Rebuzzini figlio del critico fotografico morto | violato più volte divieto di avvicinamento a suo vicino di casa
Nella denuncia del vicino 35enne, finito nel mirino pare per motivi di gelosia, venivano segnalati 2 episodi violenti avvenuti tra via Sammartini e viale Lunigiana, oltre a una serie di messaggi minatori inviati via WhatsApp È stato arrestato per stalking Filippo Rebuzzini, figlio di Maurizio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: arrestato - stalking
Rosignano Solvay | Perseguita e minaccia di morte l’ex fidanzata: 40enne arrestato per stalking
Perseguita la sua ex compagna. Arrestato per stalking e violenze
Stalking e violenza sessuale: arrestato
Il figlio di Rebuzzini arrestato per stalking: violato divieto di avvicinamento al vicino https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/09/news/figlio_rebuzzini_arrestato_stalking_vicino-424901656/?ref=twhl… - X Vai su X
La Siritide - 6/10/2025 - Potenza: arrestato 62enne per violenza sessuale e stalking ai danni di un giovane leggi l'articolo https://www.lasiritide.it/art.php?articolo=28953 #potenza #Cronaca #violenzasessuale #stalking #poliziadistato #giustizia #sicurezza # - facebook.com Vai su Facebook
Milano, arrestato per stalking il figlio del critico fotografico Maurizio Rebuzzini - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, arrestato per stalking il figlio del critico fotografico Maurizio Rebuzzini ... Scrive tg24.sky.it
Viola il divieto di avvicinarsi a un vicino, arrestato Filippo Rebuzzini: il figlio del fotografo trovato senza vita a Milano - Filippo Rebuzzini, figlio del fotografo milanese trovato senza vita lo scorso 17 settembre a Milano, è stato arrestato nella giornata di ieri, 8 ottobre ... Lo riporta fanpage.it