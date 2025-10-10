Arrestato dopo la condanna per tentata estorsione e lesioni

Un 64enne di Maddaloni è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo dovrà scontare una pena residua di 3 anni e 3 mesi di reclusione in quanto condannato per tentata estorsione e lesioni personali aggravate, fatti commessi a San Marco Evangelista nel 2012.I militari hanno notificato al 64enne il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

