Arrestato bracciante agricolo a Riesi per armi clandestine e reperti archeologici
ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta dei Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Riesi hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 44 anni, bracciante agricolo, accusato di detenzione e omessa custodia di armi clandestine e munizioni. L’operazione è scattata dopo una perquisizione nel garage in uso all’indagato, dove i militari hanno rinvenuto 134 proiettili, una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e tre colpi inseriti, oltre a due “penne pistole” artigianali, una calibro 38 e l’altra 22. Materiali per la fabbricazione di armi e reperti antichi. Durante le attività di controllo, i Carabinieri hanno scoperto anche materiali e componenti idonei alla costruzione artigianale di ulteriori armi clandestine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: arrestato - bracciante
Pare che tra i connazionali fosse nota la tendenza alla violenza del bracciante arrestato, che però non risulta avere precedenti penali alle spalle #Gela #Cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Monete antiche nell'armeria illegale del bracciante arrestato a Riesi - I Carabinieri della stazione di Riesi hanno tratto in arresto in flagranza un uomo di 44 anni, bracciante agricolo, con l’accusa di detenzione di armi clandestine, omessa custodia di armi e munizioni ... Si legge su rainews.it
Riesi. Arrestato 44enne dai Carabinieri per detenzione armi clandestine; trovati anche reperti archeologici - Significativo anche il rinvenimento, nella disponibilità del prevenuto, di 22 monete antiche e ulteriori reperti di interesse archeologico, di epoca da accertare, in relazione al cui possesso sono ... Segnala ilfattonisseno.it