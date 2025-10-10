ABBONATI A DAYITALIANEWS Scoperta dei Carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Riesi hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 44 anni, bracciante agricolo, accusato di detenzione e omessa custodia di armi clandestine e munizioni. L’operazione è scattata dopo una perquisizione nel garage in uso all’indagato, dove i militari hanno rinvenuto 134 proiettili, una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e tre colpi inseriti, oltre a due “penne pistole” artigianali, una calibro 38 e l’altra 22. Materiali per la fabbricazione di armi e reperti antichi. Durante le attività di controllo, i Carabinieri hanno scoperto anche materiali e componenti idonei alla costruzione artigianale di ulteriori armi clandestine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arrestato bracciante agricolo a Riesi per armi clandestine e reperti archeologici