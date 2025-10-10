Arnold Schwarzenegger era incantato nel vedere il mio corpo | è morto a 42 anni Varinder Singh Ghuman campione di bodybuilding

Varinder Singh Ghuman, il famoso culturista vegetariano e attore di Bollywood è morto giovedì a seguito di un infarto. Era stato ricoverato 24 ore prima in un ospedale privato di Amritsar, ma è Ghuman è deceduto durante le cure. Originario di Jalandhar, Ghuman, aveva vinto il titolo di Mister India e aveva recitato al fianco di Salman Khan in Tiger 3. Ammirato per aver promosso il bodybuilding vegetariano, aveva anche espresso ambizioni politiche e pianificato di candidarsi alle elezioni dell’Assemblea del Punjab nel 2027. Solo sei giorni prima della sua morte, Ghuman aveva condiviso un messaggio toccante sui social media: “ Ciò che è scritto nel destino, nessuno può cambiarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

