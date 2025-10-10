Arnautovic | Scudetto? Spero vinca l’Inter è sempre nel mio cuore Ecco il mio nuovo obiettivo

Inter News 24 Le parole di Marko Arnautovic, ex attaccante dell’Inter, sul suo inizio di stagione con i nerazzurri di Chivu. Tutti i dettagli in merito. Marko Arnautovic è stato intervistato da San Marino RTV dopo la vittoria per 10-0 della sua Austria contro San Marino, tornado a parlare dell’ Inter. VITTORIA PER 10-0 – Penso che siamo entrati nella storia del calcio austriaco, perché non era mai successo che una squadra vincesse 10-0. Ma voglio dire che ho grande rispetto per San Marino: hanno sempre provato a giocare, non hanno mai buttato via la palla. C’è grande rispetto reciproco. Questo traguardo è per me, ma non sono entrato in campo pensando al record. 🔗 Leggi su Internews24.com

