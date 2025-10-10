Armi dall’Italia a Israele proteste senza motivo
Come spesso succede sentiamo sui media e inevitabilmente tra la gente della strada, che poi magari scende in piazza a protestare, delle asserzioni spesso prive di confronti documentati. Queste asserzioni divengono un mantra che poi, tra i più ignoranti ma anche tra i più capziosi, viene utilizzato per usi politici (ma forse sarebbe meglio chiamarli partitici) e possono trascendere in atti di violenza e odio verso chi ha responsabilità di governo e diplomazia. Uno di questi mantra riempie la bocca di politici e manifestanti che in questi giorni riempiono le piazze e mi riferisco alle presunte forniture militari dell’Italia ad Israele che renderebbe, tra le tante motivazioni, il nostro paese complice di genocidio sui palestinesi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
