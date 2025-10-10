Arma dei Carabinieri e il Gruppo Fs firmano il nuovo protocollo d’intesa per sicurezza e legalità

L’Arma dei Carabinieri e il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rafforzano la loro collaborazione per garantire legalità e sicurezza nel settore dei trasporti pubblici e nelle grandi opere infrastrutturali. Un impegno che oggi si è tradotto nella firma di un nuovo Protocollo d’Intesa, sottoscritto nella sede del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del Comandante Generale, Gen. C.A. Salvatore Luongo, e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, Stefano Antonio Donnarumma. L’accordo prevede, in aderenza alle rispettive competenze ed attribuzioni, una collaborazione volta a: • prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali e i reati contro la pubblica amministrazione, le violazioni ambientali; • vigilare sul rispetto della normativa in materia di collocamento della manodopera, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro; • prevenire rischi, eventi, o azioni, che possano compromettere l’incolumità delle persone e l’integrità delle infrastrutture. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Arma dei Carabinieri e il Gruppo Fs firmano il nuovo protocollo d’intesa per sicurezza e legalità

