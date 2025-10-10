Aria malsana muffa corrente che salta e infiltrazioni d’acqua | come si vive nelle case Aler di via Livorno

SESTO SAN GIOVANNI – Sono appartamenti inabitabili, quelli della scala F di via Livorno 276. a Sesto San Giovanni. Perché abitarci nuoce alla salute e perché mancano requisiti di sicurezza elementari. Due conseguenze del grande problema che affligge non solo la scala F ma, in misura diversa, tutti gli 11 palazzi del complesso di viale Livorno: le copiose e costanti infiltrazioni d’acqua dal tetto. Un problema che si è presentato almeno 3 anni fa e che Aler Milano e le ditte alle quali si è rivolta non sono state in grado di risolvere. Più inquilini raccontano, tra lo sconcertato e il divertito, della diagnosi delle infiltrazioni fatta da uno dei tecnici inviati in via Livorno: “Colpa di una lattina vuota di birra che ostruiva il defluire dell’acqua”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aria malsana, muffa, corrente che salta e infiltrazioni d’acqua: come si vive nelle case Aler di via Livorno

