Arginata la peste suina africana L’esperto | Recuperati 72 comuni

La peste suina africana non fa più paura. Arriva la svolta sul tema della biosicurezza nella suinicoltura lodigiana e lombarda. A spiegarlo è Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza, che ieri ha organizzato al Parco Tecnologico Padano una conferenza per fare il punto sulla situazione della distribuzione della malattia, degli impatti che ha avuto sull’economia del territorio e per fornire agli allevatori e agli operatori del comparto un quadro aggiornato delle aree di restrizione e dell’evolversi degli scenari normativi. Pareri favorevoli sono stati espressi verso le strade intraprese congiuntamente da aziende, istituzioni e associazioni di categoria che hanno dovuto far fronte a un problema sanitario immediato, che ha casato danni ingenti sia dal punto di vista economico che ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

