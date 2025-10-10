Argentina presidente Milei canta canzoni rock alla Movistar Arena di Buenos Aires durante comizio per presentare suo nuovo libro - VIDEO

Il presidente argentino canta davanti a 15mila persone alla Movistar Arena, tra chitarre e slogan elettorali. Ma l’economia del Paese resta in crisi Il presidente argentino Javier Milei si è esibito in un vero e proprio concerto rock alla Movistar Arena di Buenos Aires. Armato di giubbotto di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Argentina, presidente Milei canta canzoni rock alla Movistar Arena di Buenos Aires durante comizio per presentare suo nuovo libro - VIDEO

In questa notizia si parla di: argentina - presidente

L'Argentina in rivoluzione, il discorso del presidente Milei in un paese che cerca la razionalità al posto dell'ignoranza istituzionalizzata

L’ex presidente Jair Bolsonaro voleva chiedere asilo politico in Argentina

Argentina, i manifestanti lanciano pietre e bottiglie contro il presidente Javier Milei durante un evento pubblico

il presidente dell’Argentina.. - X Vai su X

GRANDE SUCCESSO PER L'ASSEMBLEA GENERALE DEI CIRCOLI AGM ARGENTINI A BUENOS AIRES Era proprio una delle principali ragioni del viaggio in Argentina del presidente AGM e ne è valsa la pena! Non è facile naturalmente organizzare una ri - facebook.com Vai su Facebook

“Non mollate siamo a metà strada”: il presidente argentino Javier Milei canta a tutto rock a tre settimane dalle elezioni legislative di metà mandato – IL VIDEO - "Non mollate siamo a metà strada": il leader ultraliberista si esibisce in concerto a Buenos Aires a tre settimane dalle legislative ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Il video di Milei che canta alcune hit del rock argentino durante un comizio - Il presidente argentino Javier Milei si è fatto conoscere in tutto il mondo per uno stile comunicativo piuttosto originale: l’ha riconfermato lunedì sera, quando ha tenuto un comizio che per metà è st ... Scrive ilpost.it