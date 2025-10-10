Arezzo scoperti tre lavoratori in nero | sospesa azienda manifatturiera per gravi irregolarità sulla sicurezza
Tre lavoratori in nero su nove e diverse violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È quanto emerso dai controlli dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Arezzo, che insieme ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro ha effettuato una verifica in un’azienda manifatturiera del territorio. L’ispezione, svolta nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro irregolare e di vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha portato alla sospensione immediata dell’attività. Gli ispettori hanno infatti accertato la presenza di tre lavoratori stranieri impiegati senza contratto e senza il permesso di soggiorno idoneo per operare nel settore. 🔗 Leggi su Lortica.it
