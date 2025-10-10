Arezzo protagonista delle Giornate FAI di Autunno 2025

Arezzo, 10 ottobre 2025 – In occasione de lle Giornate FAI di Autunno 2025, in programma l’11 e 12 ottobre, la Delegazione FAI di Arezzo e Provincia propone un percorso culturale dedicato alla scoperta e riscoperta dei teatri storici della città di Arezzo, luoghi identitari che intrecciano architettura, storia civile e vocazione artistica. Intitolato “I LUOGHI DEL TEATRO”, l’itinerario intende valorizzare alcuni spazi simbolici della vita culturale cittadina, svelandone curiosità, dettagli architettonici e aneddoti poco noti, grazie anche all’impegno dei volontari FAI e degli apprendisti ciceroni del Liceo Francesco Petrarca di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

