Arezzo-Gubbio Bucchi carica i suoi Servirà una prova di carattere

AREZZO – Stasera alle 20.30 allo stadio Città di Arezzo la capolista torna in campo per difendere il primato contro il Gubbio, in un anticipo che promette intensità e spettacolo. Gli amaranto arrivano dalla sofferta vittoria di Rimini, mentre gli umbri sono reduci dal pareggio casalingo con il Pontedera. A poche ore dal match, mister Cristian Bucchi ha analizzato in conferenza stampa le insidie del match, tracciando un quadro chiaro: “Il Gubbio è una squadra esperta e ben costruita. Ha uomini abituati a giocare per obiettivi importanti, anche in Serie B. Mi aspetto una sfida tosta e agonisticamente dura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it