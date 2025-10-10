Arezzo di nuovo in marcia per Gaza | la manifestazione nel centro della città
Sono tornati a sfilare nelle strade della città con striscioni e cori di solidarietà per la popolazione palestinese. Si è svolta oggi in centro la manifestazione promossa da Cgil e Arezzo per Gaza. Centinaia di persone si sono ritrovate nella zona di via del Rossellino per poi percorrere in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
