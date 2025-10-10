Paura nella notte a Saione. Una coppia di giovani, lui 24 anni e lei 21, è stata aggredita da uno sconosciuto incappucciato nei pressi della chiesa di via Vittorio Veneto. L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte, mentre i due stavano raggiungendo la loro auto parcheggiata in zona dopo una serata trascorsa da amici. All’improvviso, un uomo di bassa statura, con accento straniero e atteggiamento confuso, si è avvicinato alla coppia pronunciando frasi incomprensibili. Il ragazzo gli ha chiesto cosa volesse, ma l’individuo ha reagito colpendolo con una violenta testata al volto. Il giovane ha riportato la frattura del setto nasale e una copiosa perdita di sangue. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, coppia aggredita di notte a Saione: giovane ferito con una testata