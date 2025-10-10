Arezzo capitale dell’infanzia creativa | torna il festival Meno alti dei pinguini

Arezzo, 10 ottobre 2025 – Una tre giorni che si propone di trasformare la città in un laboratorio diffuso, dove l’errore diventa scoperta e la fantasia prende forma. Torna dal 17 al 19 ottobre, “Meno Alti dei Pinguini”, il festival dedicato all’infanzia (0-6 anni) promosso da Cooperativa Progetto 5 con la curatela di CasermArcheologica, e con il patrocinio di Comune di Arezzo, Regione Toscana, Fondazione Arezzo Comunità, Azienda USL Toscana Sud Est e LegaCoop Toscana. Giunta alla sua IX edizione, la manifestazione animerà i luoghi più suggestivi e gli spazi urbani del centro storico aretino (Logge del Grano, Teatro Virginian, Circolo Artistico, Fraternita dei Laici, Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo) con laboratori, installazioni, spettacoli, incontri formativi, mostre interattive e attività partecipative rivolti all’intera comunità, con il coinvolgimento attivo di bambine, bambini, famiglie, artisti e professionisti dell’ambito educativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

