Arestato un 28enne ivoriano
La Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, ha dato esecuzione al decreto emesso dal Magistrato di Sorveglianza con cui è stata disposta la cessazione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e ordinata la detenzione in carcere nei confronti di un cittadino ivoriano di 28 anni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: arestato - 28enne
Il 28enne è stato arrestato ad Andria, gli investigatori sospettano l'esistenza di un gruppo di fiancheggiatori - facebook.com Vai su Facebook
Parma: arrestato 28enne violento in via San Leonardo, necessario il taser per fermarlo - X Vai su X
Sradica un corrimano, frantuma a mani nude una vetrata: nonostante venga bloccato con il taser dà un pugno a un poliziotto. Arrestato 28enne ivoriano - Parma La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino ivoriano di 28 anni, pluripregiudicato, gravemente indiziato dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Da gazzettadiparma.it
Lite domestica degenera a Parma, 28enne tenta di sradicare il corrimano e sfonda una vetrata a mani nude - Arrestato a Parma un 28enne ivoriano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo una lite domestica. virgilio.it scrive