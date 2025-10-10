Arese finalmente la nuova sede per il Liceo Fontana; Paderno parla il responsabile del centro islamico | ANTEPRIMA
La notizia di apertura del Notiziario di questa settimana arriva da Arese: inaugurata, dopo anni di attesa, la nuova ala del Liceo Artistico Fontana — finalmente aule nuove e decorose per gli studenti. Saronno: Operazioni all’avanguardia nell’ospedale cittadino Caronno Pertusella: posata la prima pietra per una casa dedicata ai disabili. Ceriano Laghetto: l’addio a Luigi, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: arese - finalmente
Centro Dentistico Arese - facebook.com Vai su Facebook
Arese, finalmente la nuova sede per il Liceo Fontana; Paderno, parla il responsabile del centro islamico | ANTEPRIMA - La notizia di apertura del Notiziario di questa settimana arriva da Arese: inaugurata, dopo anni di attesa, la nuova ala del Liceo Artistico Fontana — ... Riporta ilnotiziario.net