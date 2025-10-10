archivio di stato tra memorie e storie del brefotrofio

Domenica si celebra in tutta Italia la Domenica di carta, nella quale archivi e biblioteche aprono le loro porte. Tema di quest’anno “Gli archivi di Famiglia“. "L’Archivio di Stato di Pesaro – spiega la direttrice Sara Cambrini – propone, in collaborazione con la Società di studi storici per il Montefeltro e la Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini, una mostra dedicata all’archivio della famiglia Mattei Gentili di Torricella (sec. XVII-XX), conservato nel nostro archivio". La mostra, che verrà inaugurata alle ore 17, è curata da Sara Cambrini e Arianna Zaffini. "A questa famiglia – aggiunge Zaffini – originaria di Torricella, nell’attuale comune di Novafeltria (Rimini), appartengono in particolare reggitori dell’antica Comunità di Torricella, amministratori dei beni di Casa Carpegna, notai, i musicisti Giuseppe Mattei Gentili (1850 – 1885), violinista, e suo figlio Guido Ubaldo (1881 – 1956), organista e allievo di Pietro Mascagni a Roma". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

