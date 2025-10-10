Araujo è ancora nei radar della Juve? Le ultimissime novità sul futuro del difensore uruguaiano: tutti i dettagli. Un nome che rievoca un grande rimpianto di mercato, un ritorno di fiamma che, però, sembra destinato a spegnersi sul nascere. Dalla Spagna rimbalza la voce di un possibile addio di Ronald Araujo al Barcellona, ma per la Juventus, che due estati fa era stata a un passo dal difensore, le condizioni sono ormai proibitive. Secondo le indiscrezioni riportate da diversi media spagnoli, il club blaugrana starebbe valutando la cessione del centrale uruguaiano, classe 1999. Il suo rendimento, ultimamente, non sarebbe stato all’altezza delle aspettative e, di fronte a un’offerta importante, il Barcellona potrebbe decidere di sacrificarlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Araujo è ancora nei radar della Juve? L’indiscrezione dalla Spagna non lascia dubbi: ci sono importanti aggiornamenti