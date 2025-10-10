Aquilonia festeggia l’autunno con La Uscilia r la Fèra
Sabato 11 ottobre, la centralissima Piazza Guglielmo Marconi si vestirà dei colori e dei profumi dell’autunno per accogliere “La Uscilia r la Fèra”, l’attesa vigilia della tradizionale Fiera del 12 ottobre. Un evento organizzato dalla Pro Loco di Aquilonia per celebrare la cultura contadina, le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
