Aquilonia festeggia l’autunno con La Uscilia r la Fèra

Avellinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 ottobre, la centralissima Piazza Guglielmo Marconi si vestirà dei colori e dei profumi dell’autunno per accogliere “La Uscilia r la Fèra”, l’attesa vigilia della tradizionale Fiera del 12 ottobre. Un evento organizzato dalla Pro Loco di Aquilonia per celebrare la cultura contadina, le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aquilonia - festeggia

Cerca Video su questo argomento: Aquilonia Festeggia L8217autunno Uscilia