Aquila Montevarchi con l’Orvietana Terranuova Traiana a Ghivizzano
Arezzo, 10 ottobre 2025 – Settima giornata di campionato domenica pomeriggio alle ore 15, con l’Aquila Montevarchi che ospiterà l’Orvietana al “Brilli Peri”. I rossoblù arrivano all’appuntamento forti di tre risultati utili consecutivi in campionato e una buona prestazione, seppur con sconfitta, nel turno di Coppa Italia disputato mercoledì sera a Prato. L’Aquila ha perso 2-1 contro i lanieri, ma con una formazione profondamente rimaneggiata, ricca di giovani classe 2003 fino al 2008, che hanno tenuto bene il campo per tutti i novanta minuti mostrando carattere e personalità. Nel girone E di Serie D la squadra di Simone Marmorini occupa attualmente il 14° posto in classifica con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 8 reti realizzate e 11 subite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
