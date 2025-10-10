Aquila Montevarchi con l’Orvietana Terranuova Traiana a Ghivizzano

Sport.quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 10 ottobre 2025 – Settima giornata di campionato domenica pomeriggio alle ore 15, con l’Aquila Montevarchi che ospiterà l’Orvietana al “Brilli Peri”. I rossoblù arrivano all’appuntamento forti di tre risultati utili consecutivi in campionato e una buona prestazione, seppur con sconfitta, nel turno di Coppa Italia disputato mercoledì sera a Prato. L’Aquila ha perso 2-1 contro i lanieri, ma con una formazione profondamente rimaneggiata, ricca di giovani classe 2003 fino al 2008, che hanno tenuto bene il campo per tutti i novanta minuti mostrando carattere e personalità. Nel girone E di Serie D la squadra di Simone Marmorini occupa attualmente il 14° posto in classifica con 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte), con 8 reti realizzate e 11 subite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

aquila montevarchi con l8217orvietana terranuova traiana a ghivizzano

© Sport.quotidiano.net - Aquila Montevarchi con l’Orvietana, Terranuova Traiana a Ghivizzano.

In questa notizia si parla di: aquila - montevarchi

Il portiere Lapo Failli nuovo acquisto dell’Aquila Montevarchi

La Pianese abbatte l’Aquila Montevarchi. Nelle amichevoli centrati tre risultati su tre

L'Aquila Montevarchi esce dalla Coppa Italia

aquila montevarchi l8217orvietana terranuovaSerie D. Due pareggi per Montevarchi e Terranuova Traiana - La squadra di Marmorini non ha saputo concretizzare una buona mole di gioco. Si legge su msn.com

Aquila anticipa a domani a Foligno. Il Terranuova Traiana sul neutro del Brilli Peri con l’Orvietana - Arezzo, 15 novembre 2024 – Domani pomeriggio, l’Aquila Montevarchi scenderà in campo in Umbria per affrontare la Fulgens Foligno nella dodicesima giornata del Girone E del campionato di Serie D. lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aquila Montevarchi L8217orvietana Terranuova