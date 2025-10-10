Aprono l’Archivio della Famiglia Pignatelli e il Museo Casa Bendandi

Ilrestodelcarlino.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Archivio della Famiglia Pignatelli nella Sacrestia della Chiesa di S. Agostino e il Museo Casa Bendandi di Faenza apriranno gratuitamente le porte domani, per la IV edizione di ’ Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro ’, evento organizzato dall’ Associazione dimore storiche Italiane. A Faenza, nella Sacrestia della Chiesa di S. Agostino, sarà possibile osservare da vicino l’ Archivio della Famiglia Pignatelli, che racconta la storia europea della famiglia, capace con i due suoi rami di avere fortuna in giro per il continente. Le visite avranno la durata di circa un’ora e osserveranno i seguenti orari: 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

aprono l8217archivio della famiglia pignatelli e il museo casa bendandi

© Ilrestodelcarlino.it - Aprono l’Archivio della Famiglia Pignatelli e il Museo Casa Bendandi

In questa notizia si parla di: aprono - archivio

Giubileo, l’Archivio e la biblioteca diocesana aprono le porte ai visitatori

aprono l8217archivio famiglia pignatelliAprono l’Archivio della Famiglia Pignatelli e il Museo Casa Bendandi - L’Archivio della Famiglia Pignatelli nella Sacrestia della Chiesa di S. msn.com scrive

aprono l8217archivio famiglia pignatelliCarte in dimora: apertura straordinaria per l’archivio della famiglia Pignatelli e per Casa Museo Bendandi - Agostino e il Museo Casa Bendandi di Faenza apriranno gratuitamente le porte sabato 11 ottobre per la IV edizione di “Carte in dim ... Segnala ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Aprono L8217archivio Famiglia Pignatelli