Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione stradale di via Covignano e via Sant’Aquilina

Riminitoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera dalla giunta comunale al progetto esecutivo per la riqualificazione di via Covignano e via Santa Aquilina. Entrambi gli interventi rientrano tra i lavori di ripristino stradale conseguenti agli eventi alluvionali di maggio 2023 e sono finanziati attraverso l’ordinanza del commissario. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: approvato - progetto

Fiumicino, nuovi impianti di climatizzazione per i nidi comunali: approvato il progetto

Chiesa di San Francesco, approvato il progetto. Presto parte il restauro

Lavoro e inclusione: progetto approvato dal consiglio comunale di Martina Franca Ieri

approvato progetto esecutivo riqualificazioneSan Cristoforo, ok al progetto esecutivo per la riqualificazione di via Plaia - La Giunta comunale di Catania, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione di via Plaia. Scrive livesicilia.it

approvato progetto esecutivo riqualificazioneCatania, ok alla riqualificazione di via Plaia - Catania, approvato il progetto esecutivo da 2 milioni di euro per la riqualificazione di via Plaia nel quartiere San Cristoforo ... Come scrive ecodallecitta.it

Cerca Video su questo argomento: Approvato Progetto Esecutivo Riqualificazione