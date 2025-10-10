Apple fino a 5 milioni di dollari per chi buca un iPhone Mille iPhone 17 per gli attivisti bersaglio di spionaggio

Da sempre le ricompense per i ricercatori che trovano vulnerabilità significative sono il più grande investimento nella sicurezza di un prodotto. Apple ha rivisto oggi il suo programma aumentando i premi, che verranno anche erogati all’istante.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Apple, fino a 5 milioni di dollari per chi buca un iPhone. Mille iPhone 17 per gli attivisti bersaglio di spionaggio

In questa notizia si parla di: apple - fino

Dal fallimento dei Google Glass al milione di unità vendute da Ray-Ban nel 2024 fino ai rumor relativi ad Apple; quello degli smart glasses è un mercato che cresce grazie a nuove funzionalita, un design familiare e un dynamic pricing

Dazi, Apple trova un accordo con Trump. Samsung rischia tariffe fino al 25%, i suoi smartphone a prezzi altissimi

APPLE IPHONE 17 PRO NUOVAMENTE DISPONIBILI IN COLORAZIONE ARANCIONE! Apple iPhone 17 Pro 1 TB: display 6,9", ProMotion fino a 120Hz Oggi a soli 1.839,00€ https://amzlink.to/az0JQrGK3oTiO Apple iPhone 17 Pro 512 GB: di - facebook.com Vai su Facebook

Apple e Meta sarebbero vicine a un accordo con l'UE per le violazioni del DMA - Le due società sarebbero in negoziato con la Commissione Europea per modificare alcune pratiche commerciali e chiudere i procedimenti aperti sul Digital Markets Act. Lo riporta hdblog.it

Apple e Bruxelles, pace in vista sul Digital Markets Act - Apple chiede modifiche al Digital Markets Act UE, considerato troppo restrittivo per l'innovazione tecnologica e la concorrenza nel settore digitale. Si legge su msn.com