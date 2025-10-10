Appello per salvare il canile Colletta Enpa subito un successo In un giorno raccolti 2.700 euro
Sessantasei donatori e poco meno di 2.700 euro già raccolti ieri, nel corso della prima giornata. Considerato che quelle rimanenti sono 83, la somma cui mirare ammonta a 50mila euro e, soprattutto, Enpa Sondrio può contare su migliaia e migliaia di amici, il risultato della campagna "Difendiamo il rifugio di Sondrio" lanciata ieri sulla piattaforma retedeldono.it lascia più che ben sperare. La presidente provinciale Sara Plozza del resto l’aveva annunciato martedì, dopo che lunedì il tribunale di Sondrio ha rigettato in maniera completa il ricorso presentato da Enpa, confermando le limitazioni per la Struttura zoofila di Busteggia (Montagna). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
