Apollosa il sindaco Parente contro la chiusura del Postamat | Grave disservizio per la cittadinanza
Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco di Apollosa, Danilo Parente, interviene con decisione in merito alle notizie, apprese per le vie brevi, circa la chiusura degli sportelli Postamat in tante località del Sud Italia, tra cui Apollosa, al termine dell’orario lavorativo dell’Ufficio Postale. Il primo cittadino, come già comunicato in data 08.10.2025 a Poste Italiane, esprime fermo dissenso rispetto a un provvedimento che “rappresenta un grave disservizio per la popolazione”, privando i cittadini di un servizio essenziale e continuativo. “Una decisione del genere – sottolinea Parente – vanifica la funzione stessa dell’ATM, concepita per garantire l’accesso ai servizi anche al di fuori dell’orario di apertura degli uffici postali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: apollosa - sindaco
Profondamente scossi dalla tragedia che ha colpito Paupisi, a nome della comunità di Apollosa e mio personale esprimo al Sindaco Salvatore Coletta e ai suoi concittadini la nostra commossa vicinanza. Il pensiero va soprattutto ai familiari colpiti dal dramma - facebook.com Vai su Facebook
Apollosa, sindaco contro chiusura del Postamat: “Un grave disservizio per la cittadinanza” - Anche il Sindaco di Apollosa, Danilo Parente, interviene con decisione in merito alle notizie, apprese per le vie brevi, circa la chiusura degli sportelli Postamat in tante località del Sud Italia, tr ... Secondo ntr24.tv
Apollosa diventa comune cardioprotetto - I dispositivi sono stati collocati in piazza Saponaro, presso il Campo Sportivo Comunale “Calione” e presso la r ... Come scrive msn.com