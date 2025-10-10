Anziano morto dopo essere stato abbandonato dalla figlia adottiva? Archiviata indagine per una 45enne

Agrigentonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non maltrattò gli anziani genitori nè li abbandonò provocando la morte del padre: il tribunale di Agrigento ha archiviato l'inchiesta a carico di una donna accusata di maltrattamenti e abbandono di persone incapaci. La decisione è del giudice per le indagini preliminari Micaela Raimondo, che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

