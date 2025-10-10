Anziana si ustiona in casa e muore dopo giorni di agonia Trovata a letto con abiti puliti

Bologna, la donna soffriva di demenza senile ed era assistita da una badante. E’ stato il figlio a dare l’allarme chiamando il 118. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Anziana si ustiona in casa e muore dopo giorni di agonia. “Trovata a letto, con abiti puliti”

In questa notizia si parla di: anziana - ustiona

Muore ustionata mentre prepara da mangiare, l'anziana aveva appena compiuto 100 anni https://ift.tt/vLPtEgX - X Vai su X

Tragedia a Monserrato: anziana muore dopo 15 giorni di agonia per un incidente domestico Una fuga di gas aveva provocato una violenta fiammata mentre la donna cucinava. Inutili i tentativi dei medici del Centro grandi ustioni di Sassari MONSERRATO – Si - facebook.com Vai su Facebook

Anziana si ustiona a casa. Cambiata e messa a letto. Allarme tardivo, lei muore - Però la chiamata al 118 l’ha fatta dopo 5 ore il figlio, appena rientrato dal lavoro. msn.com scrive

Si ustiona in casa, l’allarme dopo ore e poi muore: poteva essere salvata? - Quando il figlio è tornato l’ha trovata già gravissima e ha chiamato il 118. Si legge su msn.com