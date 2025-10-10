Anziana si ustiona in casa e muore dopo giorni di agonia Trovata a letto con abiti puliti

Repubblica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, la donna soffriva di demenza senile ed era assistita da una badante. E’ stato il figlio a dare l’allarme chiamando il 118. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Repubblica.it

anziana si ustiona in casa e muore dopo giorni di agonia trovata a letto con abiti puliti

© Repubblica.it - Anziana si ustiona in casa e muore dopo giorni di agonia. “Trovata a letto, con abiti puliti”

In questa notizia si parla di: anziana - ustiona

anziana ustiona casa muoreAnziana si ustiona a casa. Cambiata e messa a letto. Allarme tardivo, lei muore - Però la chiamata al 118 l’ha fatta dopo 5 ore il figlio, appena rientrato dal lavoro. msn.com scrive

anziana ustiona casa muoreSi ustiona in casa, l’allarme dopo ore e poi muore: poteva essere salvata? - Quando il figlio è tornato l’ha trovata già gravissima e ha chiamato il 118. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Anziana Ustiona Casa Muore