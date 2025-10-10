Antonio Mancini chi è l' uomo che ha ucciso l' ex moglie in strada Sui social scriveva | È pronta la valigia per andare in carcere

Dopo avere ucciso a colpi di pistola l'ex moglie Clelia, di 66 anni, in strada a Lettomanoppello (Pescara), Antonio Mancini, pluripregiudicato di 69 anni, è fuggito e si è. 🔗 Leggi su Leggo.it

antonio mancini 232 uomoClelia Mancini uccisa a colpi di pistola, arrestato l'ex marito: «Le ha sparato in strada». L'orrore davanti al nipote 12enne - Ha aperto il fuoco in strada, in mezzo alla gente, tra le vie del piccolo paesino di Lettomanoppello, nel Pescarese, dove tutti conoscono tutti. Segnala leggo.it

antonio mancini 232 uomoClelia Mancini uccisa a colpi di pistola, arrestato l'ex marito: l'orrore davanti al nipote 12enne, «sfiorato dai proiettili» - Ha aperto il fuoco in strada, in mezzo alla gente, tra le vie del piccolo paesino di Lettomanoppello, nel Pescarese, dove tutti conoscono tutti. Segnala leggo.it

