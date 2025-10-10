Antonio Mancini chi è l' uomo che ha ucciso l' ex moglie in strada Sui social scriveva | È pronta la valigia per andare in carcere
Dopo avere ucciso a colpi di pistola l'ex moglie Clelia, di 66 anni, in strada a Lettomanoppello (Pescara), Antonio Mancini, pluripregiudicato di 69 anni, è fuggito e si è. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: antonio - mancini
Antonio Razzi: “Roberto Mancini grande mister. Spalletti? Mai entusiasmato”
Intervallo d'Arte - Antonio Mancini: “furiosa applicazione” e “interno eccesso di materia”
Spara all’ex moglie in strada e poi si barrica in un bar: orrore a Lettomanoppello, arrestato Antonio Mancini
Follia nel tardo pomeriggio a Lettomanoppello. Una donna di 60 anni Clelia Mancini è stata uccisa dall’ex marito con due colpi di arma da fuoco. Il killer è Antonio Mancini di 70 ’anni arrestato dai Carabinieri a Turrivalignani. #Cronaca #Omicidio #Rete8# - facebook.com Vai su Facebook
Clelia Mancini uccisa a colpi di pistola, arrestato l'ex marito: «Le ha sparato in strada». L'orrore davanti al nipote 12enne - Ha aperto il fuoco in strada, in mezzo alla gente, tra le vie del piccolo paesino di Lettomanoppello, nel Pescarese, dove tutti conoscono tutti. Segnala leggo.it
Clelia Mancini uccisa a colpi di pistola, arrestato l'ex marito: l'orrore davanti al nipote 12enne, «sfiorato dai proiettili» - Ha aperto il fuoco in strada, in mezzo alla gente, tra le vie del piccolo paesino di Lettomanoppello, nel Pescarese, dove tutti conoscono tutti. Segnala leggo.it