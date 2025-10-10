Antonio Mancini chi è il 69enne che ha ucciso l' ex moglie Cleria in strada Sui social scriveva | È pronta la valigia per andare in carcere

Dopo avere ucciso a colpi di pistola l'ex moglie Cleria, di 66 anni, in strada a Lettomanoppello (Pescara), Antonio Mancini, pluripregiudicato di 69 anni, è fuggito e si è. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Antonio Mancini, chi è il 69enne che ha ucciso l'ex moglie Cleria in strada. Sui social scriveva: «È pronta la valigia per andare in carcere»

